Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı

Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2\'si çocuk 5 yaralı

Gümüşhane'de Hacıemin-3 Tüneli'nde hatalı sollama yapan bir araç bir başka araca çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

05.05.2025 01:15
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Gümüşhane'de tünel içerisinde sollama yapan otomobil ani fren yapınca aynı istikametteki ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Hacıemin Mahallesi'nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli'nde Okan Y. idaresindeki otomobil, Gümüşhane istikametinde seyir halindeyken tünel içerisinde sollama yaptığı sırada frene basılmasıyla beraber kontrolden çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kayarak yan dönen otomobile, arkadan gelen Abdurrahman D. idaresindekiticari araç yolcu kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Okan Y. ise olay yerinden kaçtı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Okan Y. ise saklandığı çalılık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

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