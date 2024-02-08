Tunus Açıklarında Sudanlı Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 13 Ölü, 27 Kayıp - Son Dakika
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Tunus Açıklarında Sudanlı Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 13 Ölü, 27 Kayıp

Tunus Açıklarında Sudanlı Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 13 Ölü, 27 Kayıp

Tunus'un Mehdiye bölgesindeki Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. 13 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi kayboldu. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Tunus ve Libya, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası olarak biliniyor. 2023'te Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen sayısında yüzde 60 artış yaşandı.

08.02.2024 16:10
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Tunus açıklarında Sudanlı göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kayboldu.

Tunus'un Mehdiye bölgesindeki Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Yetkililer, Safakes bölgesindeki Cabniyane'den ayrılan teknedeki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Tunus ve Libya, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya gidebilmek için hayatlarını riske atan binlerce düzensiz göçmenin tercih ettiği çıkış noktası olarak biliniyor. İstatistiklere göre 2023'ün ilk 11 ayında Tunuslu yetkililer, 69 bin 963 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, 2022'nin aynı döneminde yakalanan göçmen sayısının iki katı oldu.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2023'te Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken 202 bin 270'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2022'ye göre ölümlerde yüzde 60 artış yaşandı. - TUNUS

Kaynak: İHA

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Tunus, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunus Açıklarında Sudanlı Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 13 Ölü, 27 Kayıp - Son Dakika


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