Tunus\'ta Binlerce Gösterici Hükümeti Protesto Etti

3.Sayfa

Tunus'ta binlerce gösterici, mevcut siyasi durum ve kötüleşen ekonomi nedeniyle Kasbah Meydanı'nda toplanarak hükümeti protesto etti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı protestolar sürüyor. Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısıyla binlerce kişi, başkent Tunus'taki El Kasbah Meydanı'nda toplandı. Mevcut siyasi durum, kötüleşen ekonomi ve işsizliği protesto eden göstericiler, "Yüksek fiyatlara hayır", "İşe ihtiyacımız var" yazılı pankartlar taşıdı. Aktivistlerin ve gazetecilerin tutuklanması, muhalefete getirilen kısıtlamalardan da endişe duyan göstericiler, anlamlı reformlar yapılmasını talep etti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanını görevden alırken, parlamentonun yetkilerini dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de ise imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Şubat 2022'de Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini belirten Said, 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna gidileceğini duyurmuştu. Yüzde 30,5 katılımla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti. Anayasanın değişmesinin ardından parlamentonun yetkileri de kısıtlanmış oldu.

Kays Said'i basını susturmak ve otoriter yönetimi dayatmakla suçlayan muhalefet, anayasa değişikliğinin 2011 devriminden sonra inşa edilen demokrasiyi parçaladığını savunuyor. Söz konusu suçlamaları reddeden Said ise kendisini eleştirenleri "suçlu, vatan haini ve terörist" olarak nitelendirirken, onları serbest bırakan yargıçların "suç ortağı" kabul edileceğini belirtmişti.

Said'e yönelik tepkiler, Temmuz 2021'den bu yana aldığı kararlar nedeniyle giderek artıyor. - TUNUS