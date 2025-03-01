Turgutlu'da Cinayet Zanlısı Kocaeli'nde Yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'de yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak üzerinde bulunan evinden işine gitmek için çıkan Rafet Çeledir evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği belirsiz şüpheli şahsın tespitine yönelik olay yeri ve çevresinde çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın S.Ç. (35) olduğu ve Kocaeli'nde tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren S.Ç. ile birlikte 2 şahıs, Kocaeli'nde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA