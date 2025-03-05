Turgutlu'da Fırınlarda Gramaj ve Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da Fırınlarda Gramaj ve Fiyat Denetimleri Yapıldı

Turgutlu\'da Fırınlarda Gramaj ve Fiyat Denetimleri Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki fırınlarda Ramazan pideleri ve ekmeklerin gramaj ve fiyat kontrollerini gerçekleştirdi. Düşük gramajdan satış yapan bir esnafa cezai işlem uygulandı.

05.03.2025 15:39  Güncelleme: 15:42
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki fırınlarda gramaj ve fiyat kontrolleri yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim ve kontrollerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün faaliyet gösteren 46 fırında Ramazan pideleri ve ekmeklerin gramaj ve fiyat etiketi bazında incelemeleri ekipler tarafından yapıldı. Denetimlerde düşük gramajdan satış yapan bir esnafa kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde cezai işlem uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizde faaliyetlerini sürdüren fırınlara yönelik kontrollerimizi koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Ramazan pideleri ve ekmeklerin gramaj ve fiyat bakımından incelemelerini yapan ekip arkadaşlarımız, düşük gramajlı satış yaptığını tespit ettikleri bir esnafa mevzuat ve usuller çerçevesinde cezai işlem uyguladı. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek, esnafımız arasında haksız rekabet olmaması adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Fırınlarda Gramaj ve Fiyat Denetimleri Yapıldı - Son Dakika

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