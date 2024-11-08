Turgutlu\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5.8 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 850 bin lira değerinde çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen J.G. (32), Y.G. (30) ve S.G.'nin (24) ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 milyon 850 bin TL değirinde 586 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 3 ton 100 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 1 milyon 178 bin adet bandrolsüz boş makaron, 335 kilogram nargile tütünü, 12 adet sigara sarma makinası, 8 adet hava kompresörü, 245 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 706 adet kesilmiş ikiz bandrol, 630 bin adet kilitli poşet, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda J.G. ve Y.G. isimli şahıslar iş yerinde, S.G. isimli şahıs ise çiftlik evinde elektronik sigara sarma makinaları ile kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA