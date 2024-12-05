Turgutlu'da Kaldırım Denetimleri Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Kaldırım Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Turgutlu\'da Kaldırım Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımları kontrol etti. Yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

05.12.2024 10:02  Güncelleme: 10:05
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla Turgutlu genelinde pek çok noktada denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kanun ve mevzuata aykırı olarak motorlu araç, ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek adına denetim ve çalışmalar devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde denetimlerine ilçemiz genelinde devam ediyor. Ekiplerimiz, kurallara aykırı bir şekilde tezgah açan ve satış yapan seyyar satıcılar ve esnafımıza gerekli tüm uyarılarda bulunuyor. Denetimlerimiz rutin olarak ekiplerimiz tarafından yapılmaya devam edecek. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Kaldırım Denetimleri Artarak Devam Ediyor - Son Dakika

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