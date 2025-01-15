Turgutlu'da Kaldırım İsgalleri ve Seyyar Satıcılara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Turgutlu'da Kaldırım İsgalleri ve Seyyar Satıcılara Denetim

Turgutlu\'da Kaldırım İsgalleri ve Seyyar Satıcılara Denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havaya rağmen kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürdü. Kanun ve mevzuata aykırı durumlar tespit edilerek cezai işlemler uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

15.01.2025 19:20  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü denetim ve kontrollerine devam ediyor. Yağışlı havaya rağmen sahada aktif olarak çalışan ekipler, yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uymayan ilgili kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kentte kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yağışlı havaya rağmen özveriyle sahada görev yapan ekipler; düzenli bir kent yapısını ve yaya yollarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etti. Denetimler sırasında kurallara aykırı durumlar tespit edilerek, gerekli cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgallerini önlemek için denetimlerin süreceği belirtildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Yayaların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları engellemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. İşgal ve seyyar satıcılık gibi faaliyetlerinde yasal çerçevenin dışına çıkılması durumunda gerekli işlemleri uyguluyoruz. Hem kaldırımların hem de kamusal alanların işgaline karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Turgutlu, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Kaldırım İsgalleri ve Seyyar Satıcılara Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:15:13. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Kaldırım İsgalleri ve Seyyar Satıcılara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.