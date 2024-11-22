Turgutlu\'da Kamuda 500 Bin Lira Tasarruf

3.Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, ara tatilde 6 okulda gerçekleştirdiği temizlik, bakım ve onarım çalışmasıyla kamuda yaklaşık 500 bin lira tasarruf sağlandı.

Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yükümlülerin 'Kamu Yararına Çalışma' sürecine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya ile Turgutlu'daki okullarda temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında yükümlüler, Kamil Semizler İlkokulu, Turgutlu Anaokulu, Hasan Ferdi Turgutlu MTAL, Niyazi Üzmez İlkokulu, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Turgutlu Lisesi'nde; bina ve bahçe temizliği, peyzaj çalışması, bakım-onarım ve tadilat, depo temizliği ve boya badana işlemlerini gerçekleştirdiğini duyuran Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla kamuda 500 bin liraya yakın tasarrufun sağlandığını açıkladı. - MANİSA