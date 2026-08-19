Turgutlu\'da Makilik Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına 15 dakika içinde ilk müdahale gerçekleşti. Alevleri kontrol altına almak için 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle çalışmalar devam ediyor.