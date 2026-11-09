Turgutlu'da otomobil ile çekici çarpıştı, 19 yaşındaki genç sürücü öldü - Son Dakika
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Turgutlu'da otomobil ile çekici çarpıştı, 19 yaşındaki genç sürücü öldü

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Turgutlu\'da otomobil ile çekici çarpıştı, 19 yaşındaki genç sürücü öldü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Burak Efe Şenyüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.20 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi D-300 Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan Burak Efe Şenyüz (19) yönetimindeki 45 NU 015 plakalı otomobil ile Ankara yönünden mahalle arasına sol dönüş yapmak isteyen Halil K. (54) idaresindeki 45 AZ 410 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmada otomobil sürücüsü Burak Efe Şenyüz ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenyüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTurgutluManisaGüncelSon Dakika

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