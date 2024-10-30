Manisa'nın Turgutlu ilçesinde servis aracının çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 J 6317 plakalı servis aracı 1,5 yaşındaki Sümeyre Elşeher'e çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Turgutlu'da Servis Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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