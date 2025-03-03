Turgutlu\'da Trafik Kazası: Ercan Çoban Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Manisa CBÜ Hastanesine kaldırılan ve 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından vefat eden Turgutlu'nun sevilen ismi Turgutluspor eski malzemecisi Ercan Çoban'ın geçirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan Çoban'ın Sanayi Sitesi yönünden dönel kavşağa çıktığı ve bu esnada Sanayi Sitesi 100 Sokak üzerinden gelen İlker S. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaza sonrası 8 gün Manisa CBÜ Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Çoban'ın vefatı Turgutlu'da, Turgutluspor camiası ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmış ve cenazesi büyük bir kalabalıkla gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Ailesi büyük üzüntü yaşıyor

Ercan Çoban'ın Turgutlu'da yaşayan ailesi vefat haberinin ardından adeta yıkıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban kazanın ardından yaşananlarla ilgili konuştu. Vefat haberiyle aile olarak büyük şok yaşadıklarını belirten Mustafa Çoban, "Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Çoban açıklamasında, "10 Ocak 2025 tarihinde işten çıkışta hız tutkunu bir gencin dikkatsizce davranmasından dolayı yaralanmıştır. 8 günlük yoğun bakım sürecinden sonra ağabeyimin vefat haberini aldık. Ağabeyime dikkatsiz bir şekilde arkadan vuran ve sonra da hiçbir şey yokmuş gibi ağabeyimi suçlayan şahıs sadece 30 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ağabeyim geri gelmeyecek ama en azından adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA