Turgutlu\'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi eski İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi istikametine seyir halinde olan Erten A. yönetimindeki 45 TG 520 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kır'a (39) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Kır'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA