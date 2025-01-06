Turgutlu'da Zabıta ve Emniyetten Kapsamlı Denetimler - Son Dakika
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Turgutlu'da Zabıta ve Emniyetten Kapsamlı Denetimler

Turgutlu\'da Zabıta ve Emniyetten Kapsamlı Denetimler

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin düzenini sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

06.01.2025 16:34  Güncelleme: 16:37
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin düzenini sağlamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı denetimlere devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, son dönemde özellikle kaldırım ve yol işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ve Emniyet ekipleri, kaldırım ve yol işgali yapan işletmelere yönelik uyarılarda bulundu ve gerekli yaptırımlar uygulandı. Kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde çalışmayan seyyar satıcılar da denetim kapsamında yer aldı ve müdahalelerde bulunuldu. Ayrıca, halkın duygusal yönlerini istismar eden dilencilere yönelik denetimler de yapıldı. Kentin refahını ve esenliğini korumak adına denetimler devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde hafta boyunca dilencilere, seyyar satıcılara, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerimizi yaptık, gerekli işlemleri ve yaptırımları uyguladık. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Zabıta ve Emniyetten Kapsamlı Denetimler - Son Dakika

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