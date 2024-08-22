Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Şehitliği\'nin temizliği ve korunması için çalışma başlattı

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın önceki gün Turgutlu Şehitliğindeki şehit mezarlarının etrafındaki kötü görüntüyü gündeme getirmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi devreye girerek hem temizlik çalışması yaptı hem de şehitliklerin korunması konusunda daha hassas davranılacağını söyledi.

Turgutlu ilçesindeki Şehitliğin korunması ve bakımı konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Erhan İnce Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ı ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi olarak konunun çözümü için fedakarca ellerinden geleni yapacaklarını iletti.

Kıyışkan Başkan İnce'nin ziyareti ve konuya hassasiyetle yaklaşmasından dolayı teşekkür etti. - MANİSA