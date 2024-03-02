Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir anda savaş alanına döndü. 3 araçta bulunan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın, Ö.F. Alnıaçık hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
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