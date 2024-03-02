Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölge savaş alanına döndü. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.03.2024 00:22
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Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir anda savaş alanına döndü. 3 araçta bulunan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın, Ö.F. Alnıaçık hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika

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