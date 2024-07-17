Turist Nar Suyuna 1200 TL Ödedi, Zabıta Müdahale Etti

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2 bardak nar suyuna 1200 TL ödedi, zabıta parasını iade ettirdi

Parayı alan turist tek tek sayıp nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'yi ödedi

İşletme satışı yapan personelin işyeriyle ilişiğini kesti

ANTALYA - Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı 1200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan stantı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin işyeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Olay yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde yaşandı. Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist. karşılığında 1200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak Turist iade edildi. Turist 1200 TL sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı.Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu ve dondurma ve meyvesuyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Personelin ilişiği kesildi

Yaşananların görüntüsünü sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün işyeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.