Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da turistleri taşıyan yolcu midibüsünün direğe çarpmasıyla 10 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anına ait güvenlik kamerası ve yaralıların görüntüleri de paylaşıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

13.02.2024 22:36  Güncelleme: 22:52
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Turistleri taşıyan midibüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Petrol istasyonuna çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Yaşanan can pazarı kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da turistleri taşıyan yolcu midibüsünün direğe çarpmasıyla 10 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın büyüklüğünü ise ortaya çıkan görüntüler gözler önüne serdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde Endonezya ve Katarlı turistlerin bulunduğu B.S. idaresindeki 34 CKJ 448 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayan midibüs yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 50 metre savrularak durabildi.

Olay yeri can pazarına döndü

Kaza sonrası olay yeri can pazarına dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ve yaralıların görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı çevrede bulunan petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken olaydan sonra yaralıların can pazarı görüntüleri ortaya çıktı. Benzin istasyonu ve çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

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