Türk Escobar'ın önderlik ettiği uyuşturucu ticareti suç örgütüne operasyon: 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Türk Escobar'ın önderlik ettiği uyuşturucu ticareti suç örgütüne operasyon: 23 kişi tutuklandı

Türk Escobar\'ın önderlik ettiği uyuşturucu ticareti suç örgütüne operasyon: 23 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın liderliğindeki uluslararası uyuşturucu ticareti suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere ait mal varlıklarına tedbir konuldu.

26.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:32
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'Türk Escobar' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu uluslararası uyuşturucu ticareti faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 23'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını gerçekleştiren örgüt faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 9 ilde, elebaşılığını uluslararası zehir taciri 'Türk Escobar'ı lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-44' operasyonları düzenlenmişti. Operasyonlarda, Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H.Y.N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 43 şüpheli yakalanmış, operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, 1 tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve 1 soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar lira değerinde mal varlığına tedbir konulmuştu.

Yakalanan şüphelilerden 20'si emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türk Escobar'ın önderlik ettiği uyuşturucu ticareti suç örgütüne operasyon: 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

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