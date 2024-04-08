Türk polis teşkilatı 179 yaşında...
Bursa'da polis haftasının 179. yılı resmi törenle kutlandı
BURSA - Polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü Bursa'da da törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu tarafından Heykel'deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası olması nedeniyle Heykel'de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törene Bursa İl Jandarma Komutanı Tüm General Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu, Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yücel Öktem ve ilçe Emniyet müdürleri ile Sivili Toplum Kuruluşları katıldı. İl Emiyet Müdürü Zaimoğlu'nun anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Polis ekipleri hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son bulurken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yapan Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, görevi başında şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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