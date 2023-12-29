Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil ve Fırat Kalkanı\'nda PKK/YPG\'li teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA