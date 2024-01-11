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Hindistan'da Türk kadın ve 8 kişi fuhuş çetesiyle tutuklandı - Son Dakika
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Hindistan'da Türk kadın ve 8 kişi fuhuş çetesiyle tutuklandı

Hindistan'ın Bengaluru şehrinde, Telegram ve diğer mobil uygulamaları kullanarak fuhuş çetesi işletmekle suçlanan Türk bir kadın ve 8 kişi gizli bir operasyonla tutuklandı. Çete lideri Türkiye doğumlu olan kadın, 15 yıl önce Hindistan'a gelmiş ve kocasının ölümünden sonra fuhuş çetesine dahil olmuştur. Çetenin Kazakistan, Özbekistan, Bangladeş, Türkiye ve diğer ülkelerden kadınları Hindistan'da pazarladığı belirtildi.

Hindistan\'da Türk kadın ve 8 kişi fuhuş çetesiyle tutuklandı
11.01.2024 - 15:56,
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Hindistan'ın Bengaluru'da "Telegram" ve diğer mobil uygulamaları kullanarak fuhuş çetesi işletmekle suçlanan Türk bir kadın ve 8 kişi gizli bir operasyonla tutuklandı.

Yakalanan kişiler şunlar: Bioinyaz Swamy Gowda (40, Cooke Town sakini), Akshay J (32, Nandini Layout sakini), Govindraj (34, Parappana Agrahara sakini), Vaishak V Chatloor (22, Laggere sakini), Prakash K (32, Mahalakshmi Layout sakini), Manoj Das (23, Odisha doğumlu), Pramod Kumar (31, Odisha doğumlu) ve Jithendra Sahoo (43, Peenya sakini).

Bengaluru Şehir Polis Komiseri B Dayananda, salı günü yaptığı açıklamada, beşi yabancı olmak üzere yedi kadının yönettiğini söyledi.

Çete lideriBioinyaz, Türkiye doğumlu olup 15 yıl önce Hindistan'a gelmiş ve kocasının ölümünden sonra fuhuş çetesine dahil olmuştur.

Bilgi ihbarı üzerine başlatılan bir operasyonla Ulsoor polisi, "Telegram" üzerinde "Bengaluru Dating Club" adlı bir kanalda fuhuş işletildiğini tespit etti. Polis memuru, "Kadınların fotoğraflarını paylaşıp müşterileri çekiyorlardı. Bir polisimiz,çete elebaşları ile fuhuş için anlaşma yaptı. Kadın, polisle anlaşma yaptığı otele gelince yapılan baskınla gözaltına aldık dedi.

Yetkililer, çetenin Kazakistan, Özbekistan, Bangladeş, Türkiye ve diğer ülkelerden kadınları Hindistan'da pazarladığını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Türk kadın ve 8 kişi fuhuş çetesiyle tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Türk kadın ve 8 kişi fuhuş çetesiyle tutuklandı - Son Dakika
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