Çok sayıda ambulans TUSAŞ'a sevk edildi
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısının ardından yaralanan 14 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne yapılan bombalı terör saldırısında 14 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan kişiler bölgeye gönderilen ambulanslara bindirilerek Ankara'nın çeşitli hastanelerine sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ'a Terör Saldırısı: 14 Yaralı - Son Dakika
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