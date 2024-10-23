Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen saldırıda, teröristlerin ilk saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ'a Terör Saldırısı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?