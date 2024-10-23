TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Taksi Şoförü Kayıp

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.'nın ise akıbeti bilinmiyor. - ANKARA