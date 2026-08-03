Tuşba'da Anız Yangını Söndürüldü
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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