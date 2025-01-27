Tuz Gölü'nde Yangın Paniği - Son Dakika
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Tuz Gölü'nde Yangın Paniği

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Aksaray'daki butik otelin banyo ve tuvalet kısmında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

27.01.2025 19:28
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Yabancı turistleri konakladığı Tuz Gölü Obasında yangın paniği

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan yapılan ve yabancı turistlerin konakladığı butik otelin banyo ve tuvalet kısmında yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Aksaray'ın Eski ilçesinde bulunan ve Tuz Gölü Obası olarak adlandırılan butik otelde çıktı. Tuz Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü Obasındaki kıl çadırların bulunduğu alanda tuvalet ve banyoların bulunduğu kabinlere bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Turistlerin ihbarıyla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuz Gölü'nde Yangın Paniği - Son Dakika

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