Tuzla Aydınlı'da işçi konteynerindeki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Tuzla Aydınlı'da işçi konteynerindeki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

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Tuzla Aydınlı\'da işçi konteynerindeki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı
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Tuzla Aydınlı'da bir iş yerinin şantiyesindeki işçi konteynerinde saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerde maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Tuzla'da bir iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu konteynerdeki yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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