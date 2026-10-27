Tuzla Belediyesi aracının kazaya karışmadığı, yaralıya yardım ettiği belirlendi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi aracının kazaya karışmadığı, yaralıya yardım ettiği belirlendi

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Tuzla Belediyesi aracının kazaya karışmadığı, yaralıya yardım ettiği belirlendi
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Tuzla'da dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışan aracın Tuzla Belediyesi'ne ait olmadığı, olay yerinden geçen belediye kamyonunun kazaya karışmadığı ve personelinin yaralıya yardım ettiği ortaya çıktı.

Tuzla'da dün meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı kazada, motosiklet sürücüsüyle çarpışan aracın Tuzla Belediyesi'ne ait olmadığı ve olay yerinden geçen belediye kamyonunun yaralı sürücüye yardım ettiği ortaya çıktı.

Kaza, Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediyeye ait olduğu iddia edilen seyir halindeki kamyon ile motosikletin çarpışması sonucunda yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan görüntülerde yer alan ve Tuzla Belediyesi'ne ait kamyonun olay yerinden geçmekte olduğu ve kazaya karışmadığı ortaya çıktı. Yanı sıra kazanın meydana gelmesinin ardından belediye aracındaki personelin olay yerinde kalarak yaralıya yardımcı olduğu ve aracın yol kenarına çekilerek gerekli desteğin sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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