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Tuzla'da boya fabrikasında yangın: Gökyüzünü simsiyah duman kapladı

İSTANBUL - İstanbul- Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Tuzla- Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki

bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın çıkan fabrika dron ile havadan görüntülendi.