Tuzla\'daki çakmak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

19.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:09
Tuzla'da bir çakmak üretim tesisinde çıkan yangında 6 çalışan tahliye edildi. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'da bulunan çakmak üretim tesisinde çıkan yangında içerde bulunan 6 çalışan tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınan yangının ardından fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 10.15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı üretim tesisinin 3'üncü katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte fabrikada bulunan 6 kişi tahliye edilirken, yangın söndürme ve soğutma işlemleri tamamlandı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış anına şahit olan Can Gürbüz olayı, "Yangın çıkan yerin 2 blok yanında esnafız. Bildiğim kadarıyla çakmak üreten bir fabrikaymış. Sesi duyunca çıktım, vatandaşlar da sağ olsun hemen itfaiye çağırdılar, yangın söndürüldü. Sonrasında belediyeden arkadaşlar da olay yerinde çalışanlara yardımcı olmak adına buraya geldiler" diyerek anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Tuzla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:16
