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Tuzla'da göçük altında kalan 2 işçinin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Tuzla'da bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuzla Tepeören'de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. Şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi Salih İ. ve Cengiz Ö. toprak altında kaldı. Yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.