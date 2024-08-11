Tuzla'da göçük altında kalan işçiler hakkında İSKİ'den açıklama

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Tuzla'da toprağın altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin hakkında İSKİ'den bir açıklama yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Tuzla'da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili İSKİ bir açıklama yaptı.

Olay, İstanbul Tuzla İlçesi Tepeören'de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. Ekipler tarafından göçük altında kalan işçiler yaklaşık 3 saat arama çalışmaların ardından cansız bedenlerine ulaşıldı. Konuya ilişkin İSKİ bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak, bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir.

Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında, site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.