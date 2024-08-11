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Tuzla'da meydana gelen göçükte 2 işçinin toprak altında kaldığı inşaat sahası, havadan dron ile görüntülendi.

Tuzla Tepeören'de saat 17.00 sıralarında bir vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi. Müstakil evin alt yapı inşaatı sırasında oluşan heyelanda işçiler S.İ. ve C.Ö. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük alanı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL