Tuzla'da Otomobil Yedek Parçası Üreten Fabrikada Yangın

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Tuzla'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın, 6 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın depo kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Depoda çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevler çevredeki 2 fabrikaya ve ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. 56 araç ve 156 personelin müdahale ettiği helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 30 dönüm üzerinde bulunan fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL