Tuzla'da Toprak Kaymasında İşçi Kurtarıldı

Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan işçi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Çalışma yapan işçilerden B.A., göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunun bir bölümü toprak altında kalan B.A.'nın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.