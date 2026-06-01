Tuzla'da Trafik Kazası: 29 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

01.06.2026 17:13
Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen trafik kazasında, beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuzla Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeleri'nde 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Peugeot 34 FA 0727 plakalı otomobil, Pendik istikametinden TEM Otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Faruk Yılmaz (29), olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

