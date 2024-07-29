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Tuzla'da yat imalathanesinde yangın çıktı

İSTANBUL - Tuzla'da yat imalatı yapan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, İstanbul'un Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yat imalatı yapan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerine sirayet etti. Çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saat çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.