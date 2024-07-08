Tuzla'da yokuşta kayan araç gecekondunun üzerine düştü - Son Dakika
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Tuzla'da yokuşta kayan araç gecekondunun üzerine düştü

Tuzla'da yokuşlu yolda manevra yapan hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine düştü. Gecekonduda bulunan ve evde mahsur kalan iki kişi büyük korku yaşarken araçtaki bir kişi hafif yaralandı.

08.07.2024 19:58
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Tuzla'da yokuşta kayan araç gecekondunun üzerine düştü

İSTANBUL - Tuzla'da yokuşlu yolda manevra yapan hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine düştü. Gecekonduda bulunan ve evde mahsur kalan iki kişi büyük korku yaşarken araçtaki bir kişi hafif yaralandı.

Kaza Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Aytemiz'in kullandığı Ford markalı hafif ticari araç, yokuşlu yolda manevra yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç sokak üzerindeki bir gecekondunun üzerine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan oğlu Yusuf Aytemiz hafif yaralandı. Gecekonduda bulunan Gürbüz ile Fatma İpek çifti ise büyük korku yaşadı. Hafif yaralanan Yusuf Aytemiz hastaneye kaldırıldı. Ticari aracın evin kapısının üzerine düşmesi nedeniyle evde bulunan İpek çifti içeride mahsur kaldı. Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı. Ev sakinleri aynı yerde daha öncesinde de benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Evlerinin üzerine araç düşen Caner İpek, "Burada üçüncü kez kaza oluyor. Annem babam balkonda mahsur kaldı. Bariyer ya da istinat duvarı istiyoruz buraya. Annem babam üç saattir balkonda mahsur kaldılar. Bir çözüm bekliyoruz artık. Yol dar, araba geri geri gelirken düşüyor" dedi.

Kaza esnasında evin içinde bulunan Fatma İpek, "Büyük korku hissettik. Öleceğiz sandık. Kaçıncı kez buraya araba düşüyor. Araba patladı patlayacak dedik" dedi.

Kaynak: İHA

Tuzla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da yokuşta kayan araç gecekondunun üzerine düştü - Son Dakika

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