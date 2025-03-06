Tuzla Tersanesi'nde Patlama: 1 Yaralı

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Tuzla tersanede patlama: 1 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'daki bir tersanede gaz sıkıs¸ması sonucu hafif c¸aplı bir patlama meydana geldi. Olayda bir is¸c¸i yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre patlama gaz sıkışması sonucu yaşandı. Yapılan ihbarların ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.