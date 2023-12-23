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Tuzla Tersanesinde Gaz Kapağı Patladı - Son Dakika
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Tuzla Tersanesinde Gaz Kapağı Patladı

Tuzla tersanesinde çalışan işçilerin ölümden döndüğü gaz kapağı patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla Tersanesinde Gaz Kapağı Patladı
23.12.2023 - 22:17,
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Tuzla tersanede gaz kapağı bomba gibi patladı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Tuzla tersanesinde işçilerin çalıştığı sırada gaz kapağı bomba gibi patladı. Patlama sırasında tersanede çalışan işçiler ölümden dönerken, patlama anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sırlarında İstanbul Tuzla tersanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle tersanenin iskelesinde yer alan gaz kapağı büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iskelede çalışan işçiler patlama sırasında ölümden döndü. Patlama anbean güvenlik kamerası yansırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA
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