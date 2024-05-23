Üç aracın karıştığı kazada: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üç aracın karıştığı kazada: 1 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.05.2024 19:29
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Üç aracın karıştığı kazada: 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da, üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 17,45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hasanbey caddesi üzerinde seyir halinde B.K. idaresindeki 06 HE 6979 plakalı araç ile M.K.R. yönetimindeki 44 KR 499 plakalı araç ve E.A. idaresindeki 44 T 022 ticari araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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