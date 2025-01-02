Uçak Kazasında İki Yetkiliye Yurt Dışı Yasağı

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Güney Kore'de havalimanına inişi sırasında duvara çarparak 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae ile adı açıklanmayan bir yetkiliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmış, 179 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, polis Jeju Air ve Muan Uluslararası Havalimanı işletmecisinin ofislerine baskın düzenledi. Ofislerde arama yapan polis, müfettişlerin uçağın işletilmesi ve bakımının yanı sıra havaalanı tesislerinin işletilmesiyle ilgili belge ve dokümanlara el koydu. Ayrıca polis, Jeju Air'in CEO'su Kim E-bae ile adı açıklanmayan bir yetkilinin ülkeyi terk etmesini de yasakladı. - SEUL