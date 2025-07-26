Uçakta Şok Olay: Evcil Hayvan Kaçtı! - Son Dakika
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Uçakta Şok Olay: Evcil Hayvan Kaçtı!

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Uçakta Şok Olay: Evcil Hayvan Kaçtı!
26.07.2025 15:58
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Uçakta Şok Olay: Evcil Hayvan Kaçtı!
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Antalya-İzmir uçuşunda genç kadının evcil hayvanının kafesi kırıldı, köpeği kaçtı. Tepki gösterdi.

Önceki gün Sunexpres havayolu şirketinin Antalya- İzmir uçuşunda meydana gelen olayda Antalya Havalimanı'ndan 20.15 uçağı ile seyahat eden genç kadın İzmir'e vardığında karşılaştığı manzara ile şoke oldu. Şitsu cinsi 2 evcil hayvanı ile seyahat eden genç kadın Antalya Havalimanı'nda köpeklerini kafesleri ile birlikte havayolu firmasının yetkililerine teslim etti. Yaklaşık 45 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e iniş yapan uçaktan çıkan genç kadın evcil hayvanlarını beklediği sırada isminin anons edildiğini duydu.

KÖPEKLERDEN BİRİ KAÇTI, DİĞERİNİN KAFESİNİN ÜSTÜ KIRILDI

Anons üzerine görevlilerin yanına giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Görevliler genç kadına evcil hayvanlarından birisinin bulunduğu kafesin kapısını kırarak kaçtığını söyledi. Diğer kafesin ise üst kısmının kırıldığını ve kalın bir tahta parçası ile kırığın kapatıldığını gören genç kadın yaşananlara isyan ederek çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Evcil hayvanlarının rahat etmesi için en büyük kafesi aldığını belirten genç kadın "2 tane hayvan getirdim, birisi kırık geldi. Diğeri kafesten kaçtı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"ÜZERİNE BİR ŞEY ATMADAN KAFES KIRILMAZ"

Görüntülerde 8 kilogramı geçmeyen havanların kafesi kırmasının imkansız olduğunu belirten genç kadın, "Acilen gelmeniz gerekiyor diye anons edilince şaşırdım. Rahat etmeleri için en büyük kafesi aldım. 8 kilogramı geçmeyen hayvanlar bunlar, birini kaybediyorlar. Kafesini açtığını iddia ediyorlar. Diğerini de bir şey atmışlar üzerine, o hayvanın boyu yetişmiyor oraya, o kadar büyük bir kafes. Üzerine bir şey atmadan o kafesi kıramazlar. Ya köpekleri har vurup böyle savurdular, hiç bağlamadılar. Diğeri ipleri kopuk kaybolmuş bir şekilde geldi. Salık dediler, bagajdan onu kendim aldım. Biz alamıyoruz, ısırıyor dediler" şeklinde havayolu firmasına tepki gösterdi.

HAVAYOLU FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayılmasının ardından Sunexpres havayolu firması ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Havayolu firması tarafından yapılan açıklamada, "#XQ7292 seferinde yaşanan olayda, kafesin Antalya'daki yer hizmetleri personelinin yüklemesi sırasında mı, İzmir'deki boşaltma esnasında mı ya da uçuş sırasında mı zarar gördüğü henüz netlik kazanmadı. Minik dostumuzun sağlık durumuyla ilgili bir olumsuzluk bildirilmemiş olsa da, bu tür olayların yolcular açısından üzücü olduğunu biliyor ve hem yolcumuza hem de sevimli dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uçakta Şok Olay: Evcil Hayvan Kaçtı! - Son Dakika

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