Uçurumdan Düşen İnek Kurtarıldı

Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla kurtarıldı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Mirahmet köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir inek, otlanırken uçurumdan aşağı düştü. Kendi çabasıyla ineği kurtarmak isteyen sahibi başarısız olunca durumu bölgede çalışan İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağladıkları halatla, düşen ineği kurtararak sahiplerine teslim etti. - ELAZIĞ