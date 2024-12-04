Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Bulundu

Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Bulundu

Aydın'da A.Y., uçurumdan düşmüş gibi yardım isteyip bulundu, kazadan yara almadan kurtuldu.

04.12.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arkadaşını telefonla arayarak aracı ile uçurumdan yuvarlandığını söyleyip yardım isteyen şahıs, dere yatağında bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gündoğan Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli kişi Sarıcıova Mahallesi'ndeki kahvehaneden saat 23.00 sıralarında çıkarak 09 ALA 828 plakalı aracı ile bölgeden ayrıldı. Gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında akrabası C.D.'yi telefonla arayan A.Y., Taşoluk Mahallesi'ni geçtikten sonra Gündoğan Tepesi'nin ilk virajından aşağıya aracı ile uçurumdan yuvarlandığını söyleyerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından şahsın beyan ettiği bölgeye giden ekipler A.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 JAK Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 UMKE, AFAD ekibi, 1 itfaiye ve 1 ambulans ile aranan A.Y., Ovacık Mahallesi'nde dere yatağında sabah saatlerinde bulundu. Şahsın kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi imkanları ile bölgeden uzaklaştığının anlaşılması üzerine A.Y., ambulansa alınarak gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuyucak, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.