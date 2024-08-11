Uganda'nın başkenti Kampala'daki çöp sahasında Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Uganda'nın başkenti Kampala'daki toprak kaymasında can kaybı artıyor. Polis sözcüsü Patrick Onyango, başkentteki Kiteezi olarak bilinen çöp sahasında Cuma gecesi meydana gelen felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi. Onyango, ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
Uganda Kızıl Haçı, toprak kaymasından etkilenenler için bölgenin yakınlarında çadırların kurulduğunu açıkladı. - KAMPALA
Son Dakika › 3.Sayfa › Uganda'da çöp sahası toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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