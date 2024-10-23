Uganda'da Tanker Patladı: 11 Ölü

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Uganda'da devrilen yakıt tankerinin patlaması sonucu 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'dan Gulu'ya giden yakıt yüklü bir tanker, başkentin yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kigogwa kasabasında kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler, yakıt almak için devrilen tankere koştu. Bu sırada alev alan tankerde patlama meydana geldi. Faciada 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. - KAMPALA