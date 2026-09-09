UKMTO: BAE açıklarında ticari geminin yana yattığı görüldü, saldırı ihtimali araştırılıyor
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), BAE'nin Raşid Limanı açıklarında bir ticari geminin yana yatmış halde görüldüğünü ve saldırı sonucu su almış olabileceğini duyurdu. Yetkililer bölgede inceleme başlatırken, gemilere dikkatli geçiş yapmaları ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Raşid Limanı açıklarında bir ticari geminin yana yatmış halde görüldüğünü, geminin saldırı sonucu su almış olabileceğini, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'deki Raşid Limanı'nın 24 deniz mili kuzeybatısında bir tanker kaptanının, demirliyken yana yatmış bir gemi gördüğünü bildirdiği ifade edildi. Ticari geminin gerçekleştirilen saldırı sonucu su almış olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Yetkililer tarafından inceleme yürütülürken, gemilerin bölgeden dikkatli bir şekilde geçiş yapmaları ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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